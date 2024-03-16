灰面鵟鷹北返過境八卦山 南投橫山制高點可觀賞

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（中央社記者蕭博陽南投縣16日電）灰面鵟鷹度冬北返過境南投市八卦山區，市公所表示，橫山是八卦山脈制高點，「鷹緣聚會」賞鷹活動今天開幕，活動期間假日安排導覽解說，帶領認識周邊生態。

南投市公所舉辦「鷹緣聚會」活動開幕，南投縣長許淑華、南投市長張嘉哲等人出席，期間安排學校生態教學、假日生態導覽解說等。許淑華說，賞鷹活動一年比一年熱鬧，辦活動結合生態教學，讓大小朋友認識在地環境，同時推廣南投特色。

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張嘉哲致詞表示，市公所在南投市永興里賞鷹平台辦活動，橫山是八卦山制高點，相當適合賞鷹，附近還有猴探井天空之橋、微熱山丘等景點，活動期間配合學校生態鄉土教學，將有10間國小、師生共約1200人參與導覽，假日也安排駐點導覽員。

農業部林業及自然保育署南投分署表示，灰面鵟鷹是季節遷徙性鳥種，每年秋季從東北亞遷徙至東南亞度冬，春季則從南方返回北方繁殖地，每年3月、4月北返的灰面鵟鷹會在八卦山附近休息、覓食，賞鷹過程可看見灰面鵟鷹順著氣流上升形成「鷹柱」、集結成群形成「鷹球」，或以平行方向飛翔彷彿「鷹河」。（編輯：郭諭儒）1130316