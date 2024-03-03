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南投市首座風雨球場啟用 國3高架橋下斥資千萬打造

2024/3/3 12:58（3/3 13:11 更新）
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南投市第1座風雨球場3日啟用，市公所上午與南投市體育會舉辦啟用典禮暨籃球賽。（南投市公所提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 113年3月3日
南投市第1座風雨球場3日啟用，市公所上午與南投市體育會舉辦啟用典禮暨籃球賽。（南投市公所提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 113年3月3日
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（中央社記者蕭博陽南投縣3日電）南投市第1座風雨球場今天啟用，市公所上午與南投市體育會舉辦啟用典禮暨籃球賽；市公所表示，向高速公路局爭取無償撥用國道3號高架橋下空間，投入1200萬元打造2座全場球場。

南投市過去無風雨球場，南投市公所去年積極向交通部高速公路局爭取無償撥用包尾段1030-11地號等3筆土地（南投縣救難協會旁），並投入新台幣1200萬元打造全場規格的籃球場，市公所今天舉行啟用典禮暨3對3籃球賽，吸引許多學生參加，並肯定新球場環境好。

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南投市長張嘉哲出席致詞表示，新球場為籃球愛好者帶來極大便利，打球將不再受天氣影響，隨時可以享受打球樂趣，市公所將持續積極規劃更多類似場地，以滿足市民運動需求；並感謝高公局、南投縣長許淑華及縣府相關局處協助，才能使這座球場順利完成。

市公所表示，今天球賽分為國中男女組、高中男女組、社會男女組，市民報名踴躍，豐富獎品包含名牌籃球、運動背包等；提醒愛惜使用新球場，場內禁止烤肉、使用直排輪、滑板、腳踏車，以保護球場鋪面完好，市公所將持續增加、整修南投市運動設施。（編輯：陳仁華）1130303

#南投市
#南投市公所
#張嘉哲
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