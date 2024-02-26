北市不認巨人交流賽為國際賽事 議員促檢討定義

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（中央社記者陳昱婷、賴言曦台北26日電）讀賣巨人交流賽將在台北大巨蛋登場，市府考量活動具商業性質且非正式國際賽事，未同意遠雄扣減營收分潤。但有議員表達質疑，籲市府檢討國際賽事定義。

台北市政府民國111年與遠雄巨蛋公司簽訂大巨蛋營運契約變更協議書，明定市府抽成0.6%至1.6%的分潤機制，而遠雄巨蛋公司則可將運動賽事收入自營收中扣除。換言之，北市府認定讀賣巨人交流賽非正式國際體育賽事，無法扣減營收分潤，遠雄巨蛋依約必須分潤給市府。

大巨蛋籌備處副執行長陳世浩表示，市府非常樂見台灣及國際知名的棒球隊來大巨蛋舉辦正式比賽，但此次活動屬於友誼賽，非正式國際體育賽事，且有對外售票、具商業性質，因此市府沒有同意遠雄巨蛋公司申請扣減營收分潤。

陳世浩強調，大巨蛋是BOT性質標案，由遠雄巨蛋公司負責場地經營，如果遠雄巨蛋公司對此決定有意見，可向市府申覆。

民進黨台北市議員許淑華在臉書發文批評，此次事件反映市府對國際體育賽事的短視，忽略類似活動有助於提升城市形象和能見度，不僅讓人質疑國際性與商業性的定義，更擔心影響未來國際級球隊來台意願。

許淑華呼籲，市府對商業活動營收的要求，應針對百貨商場等，同時重新研議「國際性體育賽事」的定義，並將國際賽事的營收分潤專款專用於扶植棒球運動。

關於賽事標準認定，遠雄集團副總楊舜欽受訪時表示，作為BOT契約方，希望知道市府對於各類賽事認定的標準，而非先鼓勵廠商承接，要舉辦時又突然對賽事性質認定刁難，民間企業希望先講明標準在哪、由誰決議，甚至如何申訴。

楊舜欽指出，現在市府認為巨人隊邀請賽不具國際性、全國性或職業性，遠雄尊重市府官員的判斷，只希望以後讓民間廠商事前知道，未來類似國際邀請賽能夠作為評估依據。（編輯：蕭博文）1130226