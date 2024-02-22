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南投名間農路邊坡、路面舊損 縣府860萬經費改善

2024/2/22 17:11（2/22 17:26 更新）
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南投縣長許淑華（前右）22日踏勘名間鄉，核准9項近新台幣860萬元工程經費，她表示，將盡快做好地方建設、提升交通品質。（南投縣政府提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 113年2月22日
南投縣長許淑華（前右）22日踏勘名間鄉，核准9項近新台幣860萬元工程經費，她表示，將盡快做好地方建設、提升交通品質。（南投縣政府提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 113年2月22日
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（中央社記者蕭博陽南投縣22日電）南投名間鄉仁和村、新街村、新民村等多處農路邊坡、擋土牆、路面等舊損須改善，縣長許淑華今天踏勘，核准9項近860萬工程經費，她說，盡快做好基礎建設，提升交通品質。

名間鄉部分農路年久失修、排水溝須加蓋、擋土牆破損，許淑華今天與國民黨立委游顥、國民黨南投縣議員林儒暘等人踏勘，核准9項共新台幣859萬9500元經費改善，許淑華說，這9件工程從35萬元到200多萬元不等，改善後使農產運輸更便利、居民進出更安全。

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許淑華接受媒體聯訪表示，名間鄉是國內知名茶區，農產運輸非常重要，縣府接到許多民眾陳情，今天踏勘有許多鄉親到場表達心聲，縣府都會採納，除盡快做好地方基礎建設，有民眾提出增加消防栓，縣府將請消防局後續會勘評估，加強守護民眾生命財產安全。

縣府工務處指出，仁和村內灣農路上邊坡擋土牆過低，降雨常土石崩落，將新設擋土牆；田仔村田仔巷排水溝將加蓋；新光村新光段995地號1處擋土牆破損將重新施作；大坑村武東巷、三崙村內寮巷、新街村彰南路360巷、名山路二段233巷等路面重新鋪設。（編輯：陳仁華）1130222

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