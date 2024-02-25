南投竹山紫南宮吃丁酒 送出7萬份料理包分享福氣

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（中央社記者吳哲豪南投25日電）南投竹山鎮紫南宮今天舉辦「呷平安丁酒」活動；紫南宮指出，準備約7萬份丁酒料理包，贈送給前來拜拜祈福及借發財金的民眾，希望民眾帶回家與親朋好友享用、分享福氣。

南投竹山紫南宮上午在紫南宮水濂瀑布停車場舉辦「呷平安丁酒」活動，活動開始前，已有民眾在停車場排成長龍，等待廟方工作人員發放丁酒料理包，南投縣長許淑華、紫南宮管理委員會主任委員莊秋安等人也擔任工作人員，將丁酒料理包發送給排隊民眾。

莊秋安接受媒體聯訪時說，早年農村社會，居民家中前一年有添丁者，農曆正月十五要拿閹雞祭拜，家中生女就以豬頭皮、豬肉塊祭拜，廟方會在隔天農曆正月十六日統一處理這些祭品，將雞頭冠及尾椎部份肉切下，由出丁家者帶回，豬肉就連同雞肉烹食，煮成麻油雞讓附近居民共享，之後形成吃丁酒習俗，分享當地居民添丁生女的喜氣，象徵分享福氣。

莊秋安指出，今年仍考量防疫問題，採料理包方式發送給民眾，紫南宮今年準備6萬份丁酒冷凍食材料理包及1萬份素食調理包，希望信眾領回家後與家人朋友共同分享福氣。

南投縣政府發布新聞稿指出，紫南宮主祀神明為土地公福德正神，每年吃平安丁酒活動都吸引許多信眾前來呷平安，而吃丁酒又稱為吃福，意即感謝紫南宮土地公庇佑鄉里，子孫綿延、添丁發財之意，而吃丁酒習俗也已被列為南投縣民俗類文化資產。（編輯：陳仁華）1130225