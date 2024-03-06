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南投首座船舶上架場日月潭啟用 鼓勵業者多利用

2024/3/6 17:02（3/6 17:26 更新）
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南投縣政府指出，日月潭138艘船舶檢查由交通部航港局中部航務中心執行，過去在私人上架場驗船檢修，經縣府爭取土地及經費補助，在日月潭打造縣內首座具備4軌、2軌的公有上架場，可供不同大小船舶使用。（南投縣政府提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 113年3月6日
南投縣政府指出，日月潭138艘船舶檢查由交通部航港局中部航務中心執行，過去在私人上架場驗船檢修，經縣府爭取土地及經費補助，在日月潭打造縣內首座具備4軌、2軌的公有上架場，可供不同大小船舶使用。（南投縣政府提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 113年3月6日
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（中央社記者蕭博陽南投縣6日電）南投縣第1座公有船舶上架場今天在日月潭啟用，設計4軌、2軌供不同大小船舶上架檢修，縣府表示，上架場位置隱密不影響景觀，鼓勵船家發現船舶異常就上架檢查，確保航行安全。

船舶定期或有異狀須上架檢查，南投縣政府指出，日月潭138艘船舶檢查由交通部航港局中部航務中心執行，過去在私人上架廠檢修，縣府向農業部林業及自然保育署撥用取得約0.57公頃土地，及交通部觀光署日月潭國家風景區管理處補助近新台幣5000萬元經費，建造1座具備4軌、2軌的上架場，可供不同大小船舶使用。

縣府今天辦理南投縣公有船舶上架場啟用典禮，南投縣長許淑華致詞說，上架場委由南投縣渡船遊艇商業同業公會經營管理，公會能統整業者需求，結合技術人員提供專業服務，收費也很平價，目的就是要鼓勵船家若發現船舶異常就上架檢查，確保每次航行安全。

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許淑華表示，因分區管制規定，僅能作為船舶上架檢修使用，縣府正辦理都市計畫通盤檢討變更分區使用規定，未來上架場朝向船舶環境教育、小船駕駛訓練班、自行車驛站規劃，結合水域遊憩活動，提供環湖遊客休憩與品嚐在地紅茶、咖啡及美食等多目標使用。

縣府表示，縣長許淑華也爭取交通部經費，要建置日月潭船舶電子票證智慧旅運系統，目前完成需求調查與系統規劃，功能含電腦排班降低船家營運成本及增加載運率、閘門管控提高碼頭安全及精準統計旅運人次，還有行控中心掌握船舶位置，並提供旅客多元購票付費方式，也規劃與周邊交通運具、餐廳、旅宿業共同行銷，提供旅客「食宿遊購行」全方位智慧服務。（編輯：黃世雅）1130306

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