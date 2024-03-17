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首頁 / 地方

台南購物節壓軸抽獎 送出1公斤重金磚

2024/3/17 17:30
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（中央社記者楊思瑞台南17日電）台南購物節活動今天進行壓軸抽獎，由台南市長黃偉哲抽出這屆最大獎，價值新台幣225萬元的1公斤重金磚，並現場打電話通知得獎者，接獲電話的台南市郭姓男子驚呼不敢相信。

黃偉哲下午在新光三越台南新天地舉辦的台南購物節壓軸抽獎活動致詞表示，這屆台南購物節圓滿結束，好商品不僅讓人心動，更化為行動來消費，此次登錄參加抽獎發票總金額突破80億元，超越上屆73.1億元，最大獎雖然沒有房子，成績依舊亮眼，顯見民眾對活動熱烈支持。

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黃偉哲指出，疫情結束後，台南積極推動觀光與經濟雙軌發展，不僅在2024年被美國有線電視新聞網（CNN）評選為全球最值得造訪的24個城市之一，更是唯一入選台灣城市，同時搭配台南400與2024台灣燈會等盛事，加上台南購物節豐富獎項，吸引大量民眾湧入，推動消費熱潮。

台南市政府經濟發展局提供資料指出，今天壓軸抽獎除了價值225萬元最大獎金磚外，還有價值百萬元油電車、電動機車、市民專屬紅包等26項獎品，這屆活動並特別注重整合台南各獨特商圈，舉辦超過20場商圈快閃活動，借助台南購物節13年積累品牌知名度，讓更多人看見台南各地的熱情與美好。（編輯：黃世雅）1130317

#黃偉哲
#台南市
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