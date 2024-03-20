竹縣推鄉鎮味道深度旅遊 召喚嗅覺聞出地方特色

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（中央社記者郭宣彣新竹縣20日電）竹縣府今天表示，打造深度旅遊體驗推出「新竹走走」旅遊品牌，結合各鄉鎮獨特「味道」，例如有桂竹香的芎林路線、咖啡香的關西路線等，帶領民眾從嗅覺的角度感受地方特色。

新竹縣政府今天發布新聞稿指出，「新竹走走」旅遊品牌以「味道」為旅遊主軸，推出各鄉鎮的獨特香氣，結合在地特色景點與手作體驗，帶領民眾由嗅覺角度出發的旅程。

新竹縣交通旅遊處長陳盈州向中央社記者表示，今年「新竹走走」為循味之旅，以挖掘不同鄉鎮的在地香氣為特色，將推出5條路線包含海風香的「新豐湖口走走」、桂竹香的「芎林走走」、木炭香的「寶山峨眉走走」、咖啡香的「關西走走」以及月桃香的「尖石走走」。

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陳盈州指出，藉由透過地方特色香氣的引導，要帶領遊客從海邊濕地一路玩到高山森林，且每條路線均打造獨特的「在地風味純露」，讓參加遊程的民眾還能將味道帶回家，感受竹縣旅遊的回味無窮。

新竹縣長楊文科表示，深度旅遊成為趨勢，縣府推出「新竹走走」品牌，主打翻轉旅遊體驗，以在地人的視角帶領民眾深度探索竹縣在地的好味道，盼讓民眾更了解竹縣，也帶動地方發展、社區經濟。（編輯：戴光育）1130320