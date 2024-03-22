更多編輯台推薦新聞：
央行意外升息半碼 台灣為何不跟隨全球降息趨勢？QA一次看
產經

央行意外升息半碼 台灣為何不跟隨全球降息趨勢？QA一次看

中央大學研究發現水資源 桃園新屋地下水年出流量約半座石門水庫
生活

中央大學研究發現水資源 桃園新屋地下水年出流量約半座石門水庫

專訪／單槍匹馬闖美國會山莊 台灣說客陳虹宇推代表處正名
政治

專訪／單槍匹馬闖美國會山莊 台灣說客陳虹宇推代表處正名

水原一平涉挪用大谷資產 美職受害先例賈霸、巴克利鉅款被搬走
運動

水原一平涉挪用大谷資產 美職受害先例賈霸、巴克利鉅款被搬走

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
因應台灣有事 沖繩首度部署反艦飛彈連
首頁 / 地方

澎湖風櫃國小與美國公司合作 推動海洋教育和淨灘

2024/3/22 13:29（3/22 14:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
澎湖縣風櫃國小校長林妍伶（左4）22日與美國西亞利亞（Sialia USA）公司簽訂合作意向書，將協助推動海洋教育和淨灘活動。（風櫃國小提供）中央社 113年3月22日
澎湖縣風櫃國小校長林妍伶（左4）22日與美國西亞利亞（Sialia USA）公司簽訂合作意向書，將協助推動海洋教育和淨灘活動。（風櫃國小提供）中央社 113年3月22日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社澎湖縣22日電）澎湖風櫃國小今天與美國西亞利亞（Sialia USA）公司簽訂合作意向書，將協助推動海洋教育和淨灘活動，共同為愛護海洋與環境盡一份心力。

風櫃國小校長林妍伶表示，風櫃國小身為海洋教育資源學校，民國109年12月與美國愛達荷州和平谷特許學校簽訂教育交流合作備忘錄，每週透過遠距與美國學校連線學習英文，讓海島學子參與國際教育，尤其學校定期海洋教育課程和每個月的淨灘活動，引起同為專注環境保護的Sialia USA公司關注，決定與學校簽訂合作夥伴意向書。

林妍伶表示，Sialia USA公司是一家以回收海洋塑料製成的環保筆的環保企業，對風櫃國小在海洋教育和淨灘活動給予高度評價，今天在世界水資源日，透過遠距方式與Sialia USA公司簽訂合作夥伴意向書，將協助致力於推動海洋教育和淨灘活動。

林妍伶指出，學校此次與Sialia USA公司的合作，是一個重要的里程碑，彰顯環境教育國際合作與共識，並為學校的海洋教育工作帶來新的動力和資源，學校將繼續努力，為愛護海洋、保護地球環境貢獻，共同守護我們的海洋和地球家園。（編輯：郭諭儒）1130322

澎湖縣風櫃國小定期海洋教育課程和每個月的淨灘活動，引起同為專注於環境保護的美國西亞利亞（Sialia USA）公司關注，與風櫃國小簽訂合作夥伴意向書，將協助推動海洋教育和淨灘活動。（風櫃國小提供）中央社 113年3月22日
澎湖縣風櫃國小定期海洋教育課程和每個月的淨灘活動，引起同為專注於環境保護的美國西亞利亞（Sialia USA）公司關注，與風櫃國小簽訂合作夥伴意向書，將協助推動海洋教育和淨灘活動。（風櫃國小提供）中央社 113年3月22日
澎湖縣風櫃國小與美國西亞利亞（Sialia USA）公司22日簽訂合作意向書，將共同推動海洋教育和淨灘活動，愛護海洋，為環境盡一份心力。（風櫃國小提供）中央社 113年3月22日
澎湖縣風櫃國小與美國西亞利亞（Sialia USA）公司22日簽訂合作意向書，將共同推動海洋教育和淨灘活動，愛護海洋，為環境盡一份心力。（風櫃國小提供）中央社 113年3月22日
#林妍伶
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.62