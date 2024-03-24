潘瑋杰克服肌肉萎縮 推廣身障棒壘球獲優秀青年

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（中央社記者楊侃儒新北24日電）救國團今天舉行優秀青年表揚活動，青年代表潘瑋杰因兒時高燒導致左手肌肉萎縮，在父親鼓勵下接觸棒壘球，克服自卑重拾生命熱情，長年推廣身障棒壘球運動不遺餘力。

社團法人中華民國身障棒壘球協會理事長潘瑋杰接受中央社記者電訪表示，希望藉由得獎讓更多人看見身障者在棒壘球運動上的努力，鼓勵身障者不要被身體缺陷框住，進而找到屬於自己的人生。

潘瑋杰因兒時高燒導致左手肌肉萎縮，曾陷入自卑，在父親鼓勵下加入身障棒球隊，重新找回對生命熱情。他在新北市鹿角溪打造全台第一座身障棒壘球場，推廣身障棒壘球平權活動，也籌組台灣第一支以肢體障礙為主的「戰神身障棒球隊」，讓身障朋友樂在其中。

另一位獲獎青年李昌峻，出身茶園家庭，他致力提升茶園衛生安全，堅持茶葉品質，曾獲農民獎、新北績優農民、新北好茶大賽頭等獎項，並曾代表台灣到日本參加東京食品展，推廣台灣茶。

李昌峻近年更參與大學社會責任（USR）實踐計畫，並透過食農教育分享農業知識。

新北市長侯友宜出席活動致詞表示，每位青年都有不同背景及成長故事，鼓勵青年在人生里程碑都能做好自己的角色，盼青年未來有璀璨人生並奉獻他人。

救國團表示，今年共126位青年獲表揚，年齡從12歲到45歲，其中32位社會青年、16位大專院校青年及78位國高中青年。

新北市青年局指出，盼青年朋友能用創意和冒險精神，成為城市進步動力，也盼與青年攜手，擴大社會正面力量。（編輯：陳清芳）1130324