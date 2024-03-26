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文化中心銅獅變金獅挨批 基市：成品會黑銅透金

2024/3/26 12:55（3/26 13:36 更新）
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基隆市文化中心前廣場一對銅獅雕塑近日被市民發現從原本黑銅色被漆成金色，遭網友批評醜又俗氣。市府表示，金色為基底保護層，最終會呈現黑銅透金色風貌。中央社記者王朝鈺攝 113年3月26日
基隆市文化中心前廣場一對銅獅雕塑近日被市民發現從原本黑銅色被漆成金色，遭網友批評醜又俗氣。市府表示，金色為基底保護層，最終會呈現黑銅透金色風貌。中央社記者王朝鈺攝 113年3月26日
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（中央社記者王朝鈺基隆26日電）基隆市文化中心前廣場一對銅獅雕塑至今已38年歷史，市民近日發現從原本黑銅色被漆成金色，批評醜又俗氣。市府表示，金色為基底保護層，最終會呈現黑銅透金色風貌。

這對銅獅為台灣藝術家陳志慈創作，民國75年6月設置在此處，而前方廣場現正在施工安裝草皮，市民近日發現這對原本黑銅色獅子雕塑突然變成金色，將照片上傳各社群引發議論。

有網友批評，醜死了，以前的顏色根本不用改；也有網友說，很俗氣，「基隆金錢獅」搭前方廣場綠草皮，衝突美學；另有網友調侃，台中有金錢豹而基隆有金獅廟，但也有網友認為，金色獅子覺得還好，不會很醜。

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基隆市文化局行政科長龔強表示，文化中心信一路入口處銅獅雕塑，設立至今已近38年，表面不僅盡顯斑駁，且出現裂痕還遭人刻字，為配合基隆美術館開展進行重新維護保養，目前所見金色為基底保護塗層，並非最終呈現成果。

龔科長指出，後續工序還會使用咖啡色、玫瑰金、深褐色等色漆，並以手工方式做出凸面淺色明亮，內凹區域深色效果，完成整體色調後，表面整體噴塗金油保護層，最終將呈現黑銅透金色風貌，預計清明連假前完成。（編輯：方沛清）1130326

#基隆市
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