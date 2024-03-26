文化中心銅獅變金獅挨批 基市：成品會黑銅透金

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（中央社記者王朝鈺基隆26日電）基隆市文化中心前廣場一對銅獅雕塑至今已38年歷史，市民近日發現從原本黑銅色被漆成金色，批評醜又俗氣。市府表示，金色為基底保護層，最終會呈現黑銅透金色風貌。

這對銅獅為台灣藝術家陳志慈創作，民國75年6月設置在此處，而前方廣場現正在施工安裝草皮，市民近日發現這對原本黑銅色獅子雕塑突然變成金色，將照片上傳各社群引發議論。

有網友批評，醜死了，以前的顏色根本不用改；也有網友說，很俗氣，「基隆金錢獅」搭前方廣場綠草皮，衝突美學；另有網友調侃，台中有金錢豹而基隆有金獅廟，但也有網友認為，金色獅子覺得還好，不會很醜。

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基隆市文化局行政科長龔強表示，文化中心信一路入口處銅獅雕塑，設立至今已近38年，表面不僅盡顯斑駁，且出現裂痕還遭人刻字，為配合基隆美術館開展進行重新維護保養，目前所見金色為基底保護塗層，並非最終呈現成果。

龔科長指出，後續工序還會使用咖啡色、玫瑰金、深褐色等色漆，並以手工方式做出凸面淺色明亮，內凹區域深色效果，完成整體色調後，表面整體噴塗金油保護層，最終將呈現黑銅透金色風貌，預計清明連假前完成。（編輯：方沛清）1130326