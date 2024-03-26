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竹北清河堂遭質疑淪廢墟 縣府：已申請修復經費

2024/3/26 15:34（3/26 15:41 更新）
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民進黨新竹縣議員蔡蕥鍹26日表示，位在竹北高鐵特區的歷史建築清河堂三合院，遭民眾丟棄垃圾，質疑管理單位教育局任其淪為雜草叢生的廢墟。對此，竹縣府回應，已向客委會申請修復經費，並要求教育局定期清潔。（民進黨新竹縣議員蔡蕥鍹提供）中央社記者魯鋼駿傳真 113年3月26日
民進黨新竹縣議員蔡蕥鍹26日表示，位在竹北高鐵特區的歷史建築清河堂三合院，遭民眾丟棄垃圾，質疑管理單位教育局任其淪為雜草叢生的廢墟。對此，竹縣府回應，已向客委會申請修復經費，並要求教育局定期清潔。（民進黨新竹縣議員蔡蕥鍹提供）中央社記者魯鋼駿傳真 113年3月26日
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（中央社記者魯鋼駿新竹縣26日電）新竹縣議員蔡蕥鍹今天說，清河堂於文興國中校舍規劃階段，長期無人管理淪為雜草叢生廢墟，質疑縣府行政怠惰。竹縣說，已向客委會申請修復經費，並要求教育局定期清潔。

民進黨新竹縣議員蔡蕥鍹發布新聞稿表示，民國107年縣府教育局依文資法規定提報清河堂為歷史建物，經現勘決議具文資價值予以列冊追蹤，但110年縣府文化局進行文化資產評估，認為無持續列冊必要，將清河堂解除列冊，管理單位教育局之後竟任其荒廢，不僅成為雜草叢生廢墟，還被民眾丟棄垃圾。

蔡蕥鍹表示，竹縣府文化局身為主管機關，不思積極推廣保存歷史建築，動不動就將歷史建築解除列冊，這樣就無需管理也不用編列預算，根本是行政怠惰。

竹北市隘口里長林洪文於稿中表示，清河堂缺乏維管不僅影響市容景觀，建物結構毀損也衍生治安疑慮，目前內部滋生蚊蟲，一旁又有幼兒園，對孩童來說很不安全，主管機關應善盡管理責任，別再漠視文化資產。

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對此，新竹縣政府以新聞稿回應，清河堂於文興國中校舍規劃階段，就依土管規範納入整體規劃設計作為未來鄉土教材使用空間，並已經將所需修復經費提報客委會申請，待客委會審核確認補助經費。

竹縣府表示，已請教育局在該區域尚未進行修復工程前，務必定期進行周邊環境整理及清潔工作，盼中央經費挹注協助修復清河堂，使其能作為教學場域傳承客家文化外，也將朝多元使用方式成為在地教育與文化相結合典範。（編輯：方沛清）1130326

#教育局
#蔡蕥鍹
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