柯南製作人赴弘光科大演講 分享動漫技能與未來趨勢

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（中央社記者趙麗妍台中27日電）日本知名動畫「名偵探柯南」製作人小幡公春日前到弘光科技大學演講，分享AI和動漫製作，也預言兩者若能互動交流將進入新的合作時代，也希望能培養更多動漫製作人才。

弘光科技大學今天發布新聞稿指出，多媒體遊戲發展與應用系日前邀請參與「名偵探柯南」、「哆啦A夢」、「美少女戰士」、「妖怪手錶」等經典作品的日本知名動畫製作人小幡公春到校演講。

擔任AMPS國際動漫學院副院長的小幡公春以「透過我自己的人生檢視日本動漫的歷史」為題進行演講，講述他師承東映動畫月岡貞夫先生，展開創作及動畫教學，到成為培養動畫製作人的動畫教育者生涯歷程。

現場師生提問，AI對動漫業會帶來什麼影響、最喜歡自己那部作品、創作上有無遇過瓶頸、未來的目標及規劃是什麼。

小幡公春回答，前幾天有應用AI製作動畫的公司來接洽，他發現對方不懂動漫製作內涵及流程，事實上目前多數動漫界的人則對AI應用不夠了解，若雙方進一步互動交流，未來將會進入新的合作時代。

小幡公春對「美少女戰士」最情有獨鍾，他說，未來會一直持續動漫製作，希望能培養更多動漫製作人才。

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小幡公春也示範各式畫法，多遊系直播團隊將大師的每個筆法清楚拍攝傳到學生電腦桌前，讓大家跟著用鉛筆在A4白紙上臨摹。學生們說，大師到校教導動漫的畫法及精髓，收穫良多。

小幡公春代表AMPS國際動漫學院與弘光科大民生創新學院院長陳玉舜簽訂合作意願書。未來民生創新學院將選送學生到AMPS國際動漫學院研習及實習，增進動漫製作相關專業技能。（編輯：龍柏安）1130327