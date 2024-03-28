更多編輯台推薦新聞：
鐵達尼號電影蘿絲救命門板 2300萬拍賣高價成交
娛樂

鐵達尼號電影蘿絲救命門板 2300萬拍賣高價成交

「朦朧潮濕的一天」將首登澎湖 奈良美智相伴駐村
文化

「朦朧潮濕的一天」將首登澎湖 奈良美智相伴駐村

大谷翔平首吐心聲控水原偷錢說謊 外媒：留下更多問號
運動

大谷翔平首吐心聲控水原偷錢說謊 外媒：留下更多問號

巴黎市府保障居住正義 設平台助房客討回超額租金
國際

巴黎市府保障居住正義 設平台助房客討回超額租金

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

九葳電廠擬設樹谷園區 區內廠商群起堅決反對

2024/3/28 13:59
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南28日電）森崴能源公司計畫在樹谷園區設置4.7公頃九葳天然氣發電廠，副總經理吳明竑今天拜會樹谷園區服務中心，遭廠商圍堵及堅決反對；吳明竑表示，將向公司高層反映研議。

吳明竑今天拜會樹谷園區服務中心，遭數十名廠商圍堵，雙方在會議室溝通，民進黨立委郭國文也趕到場關心；吳明竑則說，森崴有意進入樹谷園區投資，天燃氣電廠也相當安全，不明白大家為何激烈反對。

吳明竑表示，森崴今年1月23日曾到樹谷園區和廠商座談及說明九葳電廠規畫，當時廠商僅要求必須注意環評、環保等項目，態度十分和善；未料廠商今天態度大翻轉，讓他相當意外。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

樹谷園區廠商則拍桌斥喝：「大家態度很明確，就是反對」、「樹谷是綠化、天然的，九葳應該去設在石化工業區」；廠商表示，九葳電廠建在緊鄰人口密集區及活水幼兒園旁，有如不定時炸彈，直接威脅上萬名科技菁英身家安全，他們不排除發動抗爭。

眼見廠商圍攻斥責，吳明竑說，他明白「勉強沒幸福」的道理，將向公司高層反映，研議後續如何走下去。（編輯：陳仁華）1130328

#森崴
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.43