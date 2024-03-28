九葳電廠擬設樹谷園區 區內廠商群起堅決反對

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（中央社記者張榮祥台南28日電）森崴能源公司計畫在樹谷園區設置4.7公頃九葳天然氣發電廠，副總經理吳明竑今天拜會樹谷園區服務中心，遭廠商圍堵及堅決反對；吳明竑表示，將向公司高層反映研議。

吳明竑今天拜會樹谷園區服務中心，遭數十名廠商圍堵，雙方在會議室溝通，民進黨立委郭國文也趕到場關心；吳明竑則說，森崴有意進入樹谷園區投資，天燃氣電廠也相當安全，不明白大家為何激烈反對。

吳明竑表示，森崴今年1月23日曾到樹谷園區和廠商座談及說明九葳電廠規畫，當時廠商僅要求必須注意環評、環保等項目，態度十分和善；未料廠商今天態度大翻轉，讓他相當意外。

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樹谷園區廠商則拍桌斥喝：「大家態度很明確，就是反對」、「樹谷是綠化、天然的，九葳應該去設在石化工業區」；廠商表示，九葳電廠建在緊鄰人口密集區及活水幼兒園旁，有如不定時炸彈，直接威脅上萬名科技菁英身家安全，他們不排除發動抗爭。

眼見廠商圍攻斥責，吳明竑說，他明白「勉強沒幸福」的道理，將向公司高層反映，研議後續如何走下去。（編輯：陳仁華）1130328