綠指電動機車專案若轉包應解約 基市府將調查

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（中央社記者賴于榛、沈如峰台北29日電）民進黨今天舉行記者會，質疑基隆市府成立電動機車專案辦公室的得標廠商有轉包嫌疑，要求基隆市府應立即解約，同時呼籲檢調以及基隆市政風處針對此標案相關疑點介入調查。

基隆市政府今天表示，相關專案一切遵法、依法辦理。基隆市政府政風處長李國正說，電動機車專案辦公室的得標廠商是否違反政府採購法，涉嫌轉包，政風處將協同環保局業務人員釐清調查。

基隆市府成立電動機車專案辦公室，由永景公司得標，民進黨基隆市議員張顥瀚日前卻發現，專案辦公室的服務專線是威肯公關公司總機，可能是轉包或義務協助。永景公司負責人余昌勳對此曾解釋，公司內部成本評估屬各公司算法，不會有公司願意跟他人透露這種訊息，此案屬委託，無論是義務協助或轉包，都是2家公司內部事宜。

民進黨發言人卓冠廷、政策會執行長王義川、張顥瀚今天舉行記者會，質疑此案得標廠商與基隆市長謝國樑、環保局長馬仲豪關係等。王義川說，謝國樑曾在選舉期間支付威肯公關選舉顧問費，而得標電動機車標案的余昌勳，則是威肯公關前員工。

王義川還指出，余昌勳與馬仲豪在民國98年時，擔任中華曙光協會唯2的常務理事，共赴中國進行兩岸交流，還曾登上中國媒體，認識已10餘年。

王義川說，一個沒有實績、成立3個月的永景公司，能獲得82分得標，打敗公司已成立25年的對手，令人深感不解，基隆市政風處應全力清查，也請基隆市環保局公布與永景公司往來的資訊，包含電話、信箱、地址，是否和威肯公關相同。

他並強調，余昌勳說法其實等於公開承認轉包，但合約明定不能轉包，若轉包，機關得解除契約。

張顥瀚進一步指出，按照余昌勳說法，永景等同實質違反政府採購法第65條，基隆市政府應該要立即解約。根據政府採購法第65條規範，得標廠商應自行履行工程、勞務契約，不得轉包。而前項所稱轉包，指將原契約中應自行履行的全部或其主要部分，由其他廠商代為履行。

基隆市環保局長馬仲豪表示，電動機車零元方案今天正式開放申請，有許多符合資格的市民踴躍申辦，代表環保局所推動的淨零碳排業務受歡迎；落實乾淨家園政策是環保局首要任務，相關專案一切遵法、依法辦理。

馬仲豪指出，對於一再瞎編故事、蓄意抹黑的特定政媒歪風感到遺憾，環保局會持續推動中央所訂定的全球氣候變遷與永續治理的計畫。（編輯：林興盟）1130329