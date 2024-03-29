台泥代燒花蓮家戶垃圾 縣府回饋地方每年約1千萬

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈花蓮縣29日電）花蓮縣府與台泥合作代燒家戶垃圾，去年底正式啟用，每天可處理200噸家戶垃圾。縣府編列預算，回饋受影響村里每公噸新台幣200元，1年約1000萬元。

台泥和平廠利用氣化爐協同水泥窯高溫處理家戶垃圾，去年12月正式上路。花蓮縣環保局統計，每日可處理花蓮市、吉安、壽豐、秀林、新城、卓溪、瑞穗及富里鄉等8市鄉每天約150公噸垃圾，另有50公噸處理現有堆置垃圾。

花蓮縣環保局提案制定「花蓮縣水泥窯協同處理廢棄物設施營運期提供回饋金自治條例」，由縣府編列預算作為回饋金，每公噸200元計算，以1年約5萬噸估算，每年可回饋地方約1000萬元。

由台泥水泥窯所在地秀林鄉公所成立廢棄物處理回饋金管理委員會，回饋金應專款專用，用於公共設施維管、環境監測等9項目，提供和平村及鄰近村里提計畫申請。

「花蓮縣水泥窯協同處理廢棄物設施營運期提供回饋金自治條例」今天送議會二、三讀審議通過。

秀林鄉在地議員程美蓮指出，水泥窯位於秀林鄉，對空氣、水質都可能有影響，在地居民犧牲很多，希望各界予以尊重。無黨籍縣議員鄭寶秀認為，新城鄉大漢村是載運垃圾必經之路，應納入回饋金範圍。

花蓮縣府指出，水泥窯目前只燒家戶垃圾，不會處理事業廢棄物，回饋金辦法將於公告後實施。（編輯：謝雅竹）1130329