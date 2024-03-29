新北新任人事 法制局長蔡庭榕體育局長洪玉玲

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（中央社記者黃旭昇新北29日電）新北市府今天下午發布人令，新任法制局長蔡庭榕、體育局長洪玉玲將於4月1日就任。洪玉玲說，體育處改制為體育局後，她有義務扛起第一棒的責任，讓組織更健全，實踐體育人口倍增。

新北市府下午發布人事調整，原法制局局長吳宗憲因就任國民黨不分區立委，遺缺由前中央警察大學國境警察學系教授兼警政管理學院院長蔡庭榕接任。

市府說，47年次的蔡庭榕是美國山姆休士頓州立大學（Sam Houston State University）刑事司法博士，歷任行政院訴願審議委員會委員，也出版過許多論著，將借重其豐富的法學素養及實務經驗，協助防弊與風險控管、市府員工解釋與瞭解法令。

市府說，新任體育局局長由現任代理局長洪玉玲接掌，60年次的洪玉玲為國立台灣師範大學地球科學系碩士，歷任體育處處長、副處長、職業訓練中心主任等職務；熟悉市政及體育政策發展，112年獲選行政院模範公務人員。

洪玉玲接受聯訪時表示，體育處今年1月升格為體育局，她一路參與組織編制與行政，有義務扛起責任讓體育局步上正軌。未來，除強化運動環境，也將從學校、社會培育運動選手，架接職業運動員。

洪玉玲說，板二運動場改建小巨蛋希望可以在2025年動工，規劃的大巨蛋盼望在2026年確認地址。另將規劃單一行政區第二運動中心。（編輯：張銘坤）1130329