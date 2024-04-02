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長榮女中台南400主題課程 學生創虱目魚酥奶茶

2024/4/2 17:41（4/2 18:11 更新）
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長榮女中以「台南400」為主題設計學期課程，2日舉辦成果發表，餐飲管理科學生推出口感特別的虱目魚酥奶茶，結合台南特產與時下流行飲品。中央社記者楊思瑞攝 113年4月2日
長榮女中以「台南400」為主題設計學期課程，2日舉辦成果發表，餐飲管理科學生推出口感特別的虱目魚酥奶茶，結合台南特產與時下流行飲品。中央社記者楊思瑞攝 113年4月2日
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（中央社記者楊思瑞台南2日電）長榮女中以「台南400」為主題設計這個學期課程，今天舉辦成果發表，展示多項結合台南特有元素作品，餐飲科學生發揮創意製作虱目魚酥奶茶，做出特別口感。

發表會成果有觀光科學生設計台南深度旅遊遊程規劃並拍攝影片，帶領觀光客遊賞台南好玩、好吃景點；餐飲管理科學生推出頗具歷史代表性餐點及飲料，如荷蘭乳酪蛋糕、英式酥餅、日式茶點，還有以台南芒果製成的奶酪。

其中一項作品結合台南虱目魚製成的魚酥與現代流行飲品，推出虱目魚酥奶茶，嘗起來甜中帶點鹹香味、又有嚼勁的口感，相當特別。

美容科、時尚造型科學生分別梳編各時代流行髮型，並妝點手工創作的華麗頭飾，以及面具、彩繪等作品中，其中處處可見台南特有元素，如赤崁樓、安平古堡、孔廟、安平劍獅、鳳凰花、黑面琵鷺等圖騰，手藝精巧且具創意。

長榮女中校長蔡玉敏致詞表示，108新課綱強調核心素養，課程必須結合學生日常生活，且每校都應有各自特色課程，長榮女中近年採取主題式教學，結合不同節慶、時事、各科系發展趨勢設計課程，讓學生所學不與社會脫節，也藉此激發創意思考能力。

蔡玉敏表示，台南自1624年以來，歷經荷蘭、鄭氏、清領、日治等時期，至2024年剛好滿400年，長榮女中為全台第一所現代化女子中學，設於1887年，為英國傳教士所創，也見證清領、日治到民國以來發展，校方緊扣歷史脈絡，以「台南400」為主題設計課程，盼讓學生更認識台南強大文化底蘊。（編輯：黃世雅）1130402

長榮女中以「台南400」為主題設計學期課程，餐飲管理科學生2日在成果發表會上，展示荷蘭乳酪蛋糕、英式酥餅、虱目魚酥奶茶等創意作品。中央社記者楊思瑞攝 113年4月2日
長榮女中以「台南400」為主題設計學期課程，餐飲管理科學生2日在成果發表會上，展示荷蘭乳酪蛋糕、英式酥餅、虱目魚酥奶茶等創意作品。中央社記者楊思瑞攝 113年4月2日
#長榮女中
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