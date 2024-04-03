白海豚幼豚現蹤台海 民團籲關注生存危機

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（中央社記者王承中台北3日電）海保署公布白海豚調查，目前幼豚加入。蠻野心足生態協會、媽祖魚保育聯盟今天召開記者會，呼籲政府及各界關注白海豚的生存危機。蠻野心足生態協會理事長陳憲政表示，針對瀕危物種，應該有緊急保育機制。

海洋保育署先前公布去年白海豚調查成果，目擊白海豚20群次，逾半數為育幼群，辨識個體29隻，推估族群成體數量約50隻，相信育幼群有利白海豚族群補充，是令人振奮的好消息。

台灣蠻野心足生態協會、媽祖魚保育聯盟等民間團體，今天在立法院召開白海豚寶寶命名記者會指出，海委會最新調查計畫發現可以辨識的新生白海豚個體，為瀕臨滅絕的白海豚帶來一絲希望，希望政府、開發單位與社會各界可以更關注白海豚的生存危機。

媽祖魚保育聯盟理事長文魯彬表示，雖然有發現新的白海豚個體，但是白海豚仍然處於瀕臨滅絕的情境中，尤其是密集的海洋能源開發工程，水下噪音只是以聽力不暫時受損為標準，不足以保護瀕危的族群。

文魯彬指出，雖然海委會成立後，跟以前比起來有投入較多的資源從事研究、教育與推廣工作，但是必須要有更全面的保育政策，台灣白海豚才有可能克服這幾年密集的海洋工程環境影響。

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蠻野心足生態協會理事長陳憲政表示，海豚是海洋生態的指標，如果台灣白海豚滅絕，也表示台灣西部沿海的漁業資源嚴重衰退。海洋保育跟永續漁業是一體兩面，跟白海豚一樣，漁業也是受到海洋開發的影響。

陳憲政指出，做好海洋保育就是永續漁業的基礎，海洋保育法應該要儘速通過，而針對瀕危物種，應該有緊急保育機制，避免如同白海豚保育工作一樣，至今無法讓白海豚脫離滅絕危機。（編輯：張均懋）1130403