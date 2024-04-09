企業家謝華炎捐社區醫療車 造福澎湖偏鄉

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（中央社澎湖縣9日電）浩亞國際董事長謝華炎今天捐贈醫療車給三總澎湖分院，未來作為巡迴澎湖偏鄉社區醫療車之用，讓行動不便長者獲得居家照護的最佳服務。

謝華炎捐贈巡迴醫療車，今天在三總澎湖分院醫療大樓舉行，由三軍總醫院院長洪乙仁與澎湖分院院長胡曉峯2人代表受贈，並回贈感謝狀，衛生局長陳淑娟與澎湖軍人服務站長何中南等人在場見證觀禮。

謝華炎表示，自己是職業軍人退伍，有感澎湖離島因就醫不便，以棉薄之力捐贈社區醫療車，希望未來由三總澎湖分院巡迴在澎湖各偏鄉地區，發揮居家照護的最佳服務效果，讓長者受到更妥善的醫療照護。

陳淑娟表示，感謝善行義舉，尤其政府因應進入高齡社會人口結構，規劃發展在地的長照服務，建構「全人」的長照服務體系，目前三總澎湖分院在地區的居家照護，行之有年且成效良好，相信未來在社區醫療車的加入，更能造福民眾。

胡曉峯表示，多年來三總澎湖分院扮演地區健康守護者的角色，為了推動「醫療在地化」，國防部投入大筆經費及人力支持澎湖醫療能量提升，以降低轉診後送的不便，感謝捐贈分院社區醫療車嘉惠鄉親，提供居民優質的就醫權益。

三總澎湖分院表示，澎湖高齡長者比例偏高，單單澎湖分院列管居家醫療、居家護理個案超過70名，分布在馬公本島至西嶼等各偏僻鄉里，每週一到五由醫院指派醫師、護理師執行居家服務，為行動不便的患者提供最便利的長期照護，已獲得澎湖鄉親的信賴及肯定。（編輯：謝雅竹）1130409