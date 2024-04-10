花蓮地震釀桃園5危老建物貼紅單 市府推加速都更

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉臻桃園10日電）桃園市長張善政今天表示，花蓮強震後桃園市有5處危老建築物被張貼「紅單」，已責成市府都發局在今年盡速修訂「都市計畫法桃園市施行細則」，加速推動危老建物都更。

花蓮近海3日發生規模7.2強震，張善政今天上午主持市政會議時指出，強震後1週以來大小餘震不斷，市府持續針對桃園市境內建物、捷運、工地、橋梁、學校及重大建設進行安全檢查。

張善政表示，此次地震造成桃園市民1人死亡5人受傷，其中罹難的連姓男子是一家3口至花蓮旅遊，地震時被落石砸中身亡，家人受傷；連男是桃園市文化局志工，支持公共事務且熱心投入，社會局已與家屬聯繫並發放慰問金，後續會持續關心、協助。

他指出，桃園市災情截至昨天為止，累積建物毀損通報共513件，其中448件需要結構技師鑑定，通報內容輕微者為磁磚、墜落物案件，嚴重案件為房屋牆面、梁柱龜裂等。

張善政表示，經建管處動員，委託建築師、結構及土木技師勘查鑑定，過去1週已完成巡檢及安全維護，市內共計有5處危老建築物被張貼「紅單」、18處被張貼「黃單」，其中需要緊急安置住戶共20戶50人。

他指出，針對因建物安全問題需要暫時離開住家的市民，市府已備妥相關協助措施，包含安排入住八德榮家、桃園榮家或透過包租代管平台提供市民租屋協助等。

張善政表示，桃園5處受地震影響的「紅單」建物幾乎都是屋齡年代已久，抗震能力較弱，已責成都發局今年盡速修訂「都市計畫法桃園市施行細則」，期盼藉由修法，以提高容積獎勵及嚴格規範方式，加速推動危老建物都更。

他指出，針對地震造成桃園捷運A18高鐵桃園站到A19桃園體育園區站間出現輕微軌道錯位狀況，桃捷公司已完成全面檢修並測試正常，不影響正常營運；興建中的捷運工程也已完成工區巡檢，後續經監測及專業技師評估，已確認施工中的捷運工程皆未受到損害。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

張善政表示，桃園市轄管683座橋梁及14處地下道，經巡查後確認無影響安全的結構性損害，對於輕微損傷的部分，會盡速維修完畢；校園方面，桃園市共149所學校受到輕微災損，約400處有修繕需求，但皆無結構性損傷，對學童無安全疑慮。

根據內政部資料顯示，紅、黃單是災後立即建築物受災程度的判定結果，紅單是主結構受損有結構安全顧慮或地基不穩者，黃單是受損情形無結構安全顧慮。（編輯：戴光育）1130410