桃園受地震影響安置50人 社會局預算民間善款支應

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（中央社記者吳睿騏桃園8日電）花蓮地震影響，桃園市目前有4處建物評估為危險，截至8日共50人安置在旅館。桃園市政府今天表示，相關補助及安置費用均優先以社會局預算以及民間善款支應，主要用於安置居民。

桃園市長張善政表示，桃園因地震有多處地區傳出建物受損災情，收到善款會用在災民需求上，像是房租補助、或未來重建時補助，市府會量力而為，全力照顧災民。

社會局表示，桃園市目前有4處建物張貼災害後危險建築物緊急評估危險標誌「紅單」，共50人由區公所安排旅館安置，原則上先安置5天，所需經費計畫由市府災害準備金支應，相關補助及安置費用均優先以社會局預算及民間善款支應，主要用於安置居民。

現金補助部分，社會局說，在安遷救助方面，公務預算編列「災害救助金」新台幣424萬元，針對設籍桃園市且實際居住者，經勘災無法居住，每人可備齊資料向戶籍地區公所申請2萬元。另外財團法人賑災基金會提供安遷救助1萬元，需災害發生時已在該址辦妥戶籍登記，且有居住事實才可申請。

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至於租金補貼，社會局指出，經市府建管處檢測後張貼紅單建物住戶者，將規劃以社會救助金專戶善款支應。

財團法人中壢仁海宮捐款協助受地震影響民眾，中壢仁海宮董事長王介禧今天表示，仁海宮積極投入慈善公益，這次賑災分別捐助衛福部「0403花蓮震災募款專案」200萬元，以及桃園市政府社會救助金專戶200萬元，期盼透過400萬元拋磚引玉，讓更多善心人士共襄盛舉，協助災民走出困境。（編輯：方沛清）1130408