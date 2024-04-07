中壢某社區地震受損判定危樓 桃市府撤離48人

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（中央社記者魯鋼駿桃園7日電）花蓮強震造成桃園多處建物受損，其中中壢區1棟大樓被判定為危險建物，遭貼紅單。市長張善政晚間視察時說，已撤離該大樓16戶48人，明天將調建物設計圖，評估後續補強或重建作業。

桃園市府發布新聞稿表示，中壢區南園二路1棟大樓因花蓮強震受損，昨天市府建築管理處委託土木技師公會勘查鑑定，判定該棟大樓為須補強之危險建物，立即張貼紅單。

張善政晚間前往該棟受損大樓視察時表示，考量居民安全，已由中壢區公所、桃市府社會局等相關單位依規定緊急撤離住戶，並協助住戶收容安置事宜。受影響住戶共16戶48人，目前已安排44人於旅館安置、4人依親。

張善政指出，視察後發現建物受損情形與常見的地震損害型態不同，加上屋齡已久，需調閱建物設計圖比對，由結構技師查明受損原因後，才能進一步評估後續補強或重建作業。

桃園市政府提供新聞稿表示，3日花蓮強震發生至今，桃園市建物損毀通報案件累計223件，有168件需要結構技師鑑定，包括在大溪1處、桃園1處、中壢2處危老社區建物被張貼「紅單」，代表無法安全居住，需重建或補強，還有14處建築被張貼「黃單」，代表建物有部分項目、範圍需暫停使用，需補強經鑑定危險排除後方可使用。（編輯：陳正健）1130407