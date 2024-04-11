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因應合歡山杜鵑花季車潮 4/13起假日高乘載管制

2024/4/11 18:47
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（中央社記者吳哲豪南投11日電）合歡山杜鵑花季活動將展開，為因應車潮大量湧入，合歡山台14甲線18公里至41公里處，4月13日起假日將進行高乘載及流量管制，管制期間只開放3人以上小客車及小巴通行。

公路局中區養護工程分局今天發布新聞指出，台14甲線翠峰到大禹嶺路段因路寬狹窄，只要遇到合歡山杜鵑花季車潮大量湧入，常會造成交通壅塞，為紓解車流，合歡山杜鵑花季期間將實施高乘載及流量管制措施。

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中區分局表示，管制時間從4月13日至6月16日包含端午連假及勞動節的假日，早上6時至上午11時，管制路段為台14甲線18公里翠峰管制站至41公里大禹嶺與台8線110公里處路口，開放3人以上小客車開放通行，客運接駁車及小型巴士不受限制，高乘載管制期間視壅塞情形，每10分鐘放行20輛。

中區分局指出，農業部林業及自然保育署南投分署在合歡山昆陽、武嶺及合歡山莊停車場，已從4月4日起開始收費營運，建議民眾可多利用大眾運輸交通工具前往，而花季期間合歡山遊客多，停車空間有限，建議民眾多利用平常日前往賞花。（編輯：蕭博文）1130411

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