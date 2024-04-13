北市溪山里水質疑慮 蔣萬安拚115年自來水接管

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（中央社記者陳怡璇台北13日電）士林區溪山里日前多人嘔吐腹瀉，水質採樣大腸桿菌數值偏高。台北市長蔣萬安表示，已要求北水處投氯消毒滿足短期用水需求，目標民國115年完成溪山里與平等里等自來水接管。

台北市士林區溪山里日前爆發疑急性腸胃炎群聚百餘人有腹瀉等症狀。台北自來水事業處今天指出，溪山國小等3處採樣水質， 大腸桿菌 大腸桿菌小百科 大腸桿菌是人類和其他溫血動物腸道中的正常菌種，大部分屬於「非病原性」，只有少部分大腸桿菌會引起下痢、腹痛等症狀，稱之為「病原性」大腸桿菌。 潛伏期：一般引起食品中毒之潛伏期平均為5到48小時，另外腸道出血性大腸桿菌引起的中毒潛伏期為2到8天。

中毒症狀：主要症狀為下痢、腹痛、噁心、嘔吐及發燒，症狀的程度差異很大，年齡愈小，症狀愈嚴重。

預防方法：食品需經適當加熱處理，食品器具及容器應徹底清洗消毒，勤洗手、定期實施水質檢查等。

治療方法：一般不用抗生素，只要補充水分，4～5天後會自行痊癒。不可使用止瀉劑。 看更多 關閉 群數值偏高，會針對溪山里水源系統加藥消毒。

蔣萬安今天在臉書（Facebook）發文表示，希望與地方攜手突破地勢及種種困難，讓溪山里與北市其餘尚未接入自來水的地區能盡快完成接管工程，為了維護市民的健康及安全，市府勢在必行。

他指出，要為溪山里等地區接管、納入自來水系統服務並不容易，涉及不少預算及工程期程，「但我們要做」，已要求自來水處，除了先協助有需要的住戶，以投氯消毒滿足短期用水需求，同時要盡速規劃、執行，希望115年完成溪山里與平等里等自來水接管。

台北市衛生局發布新聞稿說明最新進度，針對溪山里594戶逐戶進行腹瀉事件的回溯性疫調，截至昨天晚間9時已完訪508戶，計有65戶、165人表示分別自2日起陸續出現嘔、吐腹瀉等腸胃道症狀，其中105人曾就醫，60人自主觀察，目前無重症或住院病患。（編輯：戴光育）1130413