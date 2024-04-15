嘉縣雇弱勢族群做環保 有效消化大甲媽遶境垃圾

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（中央社記者蔡智明嘉義縣15日電）嘉義縣環保局雇用弱勢族群協助定點垃圾桶資源回收與垃圾清運，大幅改善歷年來大甲媽遶境時垃圾卡在新港市區無法即時清理的困境；環保局長張輝川強調，垃圾量也比去年減少5.39%。

嘉義縣環保局今天發布新聞稿表示，今年協同新港鄉公所清潔隊於大甲媽祖遶境期間，加強宣導垃圾分類及源頭減量，並首度雇用9名弱勢族群協助定點垃圾桶資源回收與垃圾清運，大幅改善歷年來垃圾卡在新港市區的困境。

張輝川說，環保局針對遶境區域8處人潮熱點，設置80個垃圾、資源回收桶及20個廚餘桶，透過環保志工及雇用資收個體戶協助垃圾分類，改善垃圾清運問題。

張輝川指出，兩天遶境活動共產生1萬4998公斤垃圾，清運量較去年1萬5806公斤減少5.39%，紙餐具回收4200公斤較去年3000公斤提升28.57%，資源回收量亦較去年增加7.04%；垃圾減量資源回收成效顯著。

此外，感謝新港鄉公所清潔隊展現高效率環境維護工作，在大甲媽祖回鑾時，緊跟在人潮後方完成道路清掃等環境清潔，迅速恢復新港市容，讓傳統宗教信仰與環保習慣完美結合。

台中市大甲區鎮瀾宮媽祖9天8夜遶境進香活動昨晚結束，4月8日、9日媽祖鑾駕停駐新港奉天宮，並舉行祝壽大典，數十萬信眾與會，也帶來大量垃圾。（編輯：謝雅竹）1130415