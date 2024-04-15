桃園推大嵙崁清淤道 顧交通助防洪護水庫減碳排

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（中央社記者吳睿騏桃園15日電）桃園市政府今天指出，「大嵙崁清淤輸送系統工程」完工後，不僅可以減少市區交通負擔、強化防洪能力、加速解決石門水庫淤沙問題以及每年減少56萬公斤碳排放量，一舉數得。

桃園市長張善政上午會同經濟部水利署長賴建信前往龍潭區，視察「石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫」的子計畫「大嵙崁清淤輸送系統工程」。

張善政表示，清淤工作是延長石門水庫壽命重要一環，目前阿姆坪防淤隧道清淤車輛主要行經市區道路，長期對市區交通造成影響。

他指出，市府與水利署合作代辦「大嵙崁清淤輸送系統工程」，在大漢溪左岸溪洲大橋至武嶺橋間新設8.4公里清淤道路供清淤車輛通行，減少市區交通負擔，同時也藉由堤岸道路新設堤防，強化防洪能力，完工後在清淤工作、改善交通、保護環境、防災安全等方面都會有很大助益。

張善政表示，石門水庫淤沙問題嚴重，目前淤積達1億立方公尺，造成庫容減少1/3，蓄水量受到很大影響。這項工程共分為5標辦理，包含4標道路工程及1標橋梁工程，皆發包施工中，期盼中央繼續給予支持。

賴建信指出，「大嵙崁清淤輸送系統工程」是前瞻計畫指標性工程，在推動過程中遇到許多工程上困難與挑戰，完工後除可加速石門水庫清淤及避免清淤車輛對市民生活造成影響外，相信也會提升龍潭地區發展，串聯周邊風景區帶來顯著效益。

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桃園市水務局表示，工程計畫範圍，從大漢溪左岸向上游銜接溪洲大橋，向下游銜接武嶺橋下水防道路，工程項目包含新設8.4公里清淤道路、新建2座跨河橋梁及6公里保護工程，計畫總經費為新台幣23.42億元，預計民國114年6月完工通車。

工程若完工，水務局指出，將可減少5公里運輸距離，將增加每年4.1萬立方公尺淤泥運輸量，達到每年減少56萬公斤碳排放量效益。（編輯：戴光育）1130415