彰化女國中生霸凌同學 校方指已通知家長

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（中央社記者吳哲豪彰化16日電）彰化縣1所中學傳出霸凌事件，1名國中女學生將飲料倒在女同學書本上，再拿起桌上的鐵碗從4樓教室往下丟，過程被拍下貼在臉書，校方今天指出，已通知雙方家長到校溝通處理。

有人在臉書（FACEBOOK）「彰化人大小事」等多個與彰化有關社團專頁貼出影片，內容為1名國中女學生先把沒有喝完的飲料倒在另名女同學的書本上，再把保溫瓶裡面的水倒在書本及書包上，最後拿起放在課桌上的鐵碗，從4樓教室往下丟。

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校方今天在臉書粉絲專頁發布聲明，指霸凌事件發生時間為4月12日，事件發生後，校安中心立即通知雙方家長到校溝通處理，並針對涉及學生進行個別晤談，也邀請家長們到校一起協助調查事件，以釐清事件始末。

學校表示，針對霸凌事件，校方一直積極處理，只是事件調查必須有一定流程，且調查中也不宜鉅細靡遺地回應外界詢問，請所有關心教育的家長、同學及社會大眾相信學校正面處理事情的態度。（編輯：黃世雅）1130416