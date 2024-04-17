迎接世界閱讀日 國資圖推閱境江湖打造英雄之旅

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（中央社記者郝雪卿台中17日電）迎接2024世界閱讀日的到來，國立公共資訊圖書館今天宣布，推出以武俠為題材的「閱境江湖」實境遊戲，結合劇本殺、互動劇場，邀民眾闖關打造閱讀英雄之旅。

國資圖上午舉辦「閱境江湖」發布記者會，館長馬湘萍變身俠女宣布將推出以武俠為題材的「閱境江湖」實境遊戲，20日並安排大型劇場演出，邀請民眾化身江湖俠客，闖蕩虛擬武俠世界。

迎接2024年世界閱讀日的到來，馬湘萍指出，這次的活動，將世界閱讀日起源故事與日治時期珍藏館藏蘭譜巧妙結合，打造獨特武俠小說體驗世界，活動特點在於將實境遊戲、劇本殺和互動式劇場相融合，希望透過這場遊戲，引領讀者走進一場引人入勝的遊戲體驗，提升閱讀素養。

馬湘萍表示，第一次扮演俠女，劇本殺的遊戲可以讓民眾進入角色扮演，想要扮演好角色，就要閱讀劇本，閱讀過程中還要分析，尋找線索如何成為英雄，並透過閱讀成為深入的讀者。

馬湘萍說，20日上午國資圖將有大型劇場演出，將劇本場景具象化，讀者可選擇劇本中的3個角色展開遊戲體驗，最後再由讀者一起票選出喜歡的結局，並以戲劇的方式演繹呈現。

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國資圖說明，結合劇本殺和玩家互動劇場，將閱讀素養與解謎闖關巧妙融合，遊戲分為俠客版、公主版、神秘人版等版本，俠客版可於櫃檯直接索取，公主版、神秘人版遊戲手冊需以閱讀累積5點閱幣進行兌換，根據劇情提示，解開謎題，完成任務，一步步揭開武俠世界的秘密。

國資圖表示，自4月20日至8月25日，民眾完成闖關，除獲得專屬紀念品，可參與Switch與電子書閱讀器的抽獎，還可進一步用集章任務探索4大館所兌換小禮物。（編輯：黃世雅）1130417