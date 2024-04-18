文觀局主動輔導 嘉縣首家合法農牧用地露營場誕生

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（中央社記者蔡智明嘉義縣18日電）嘉義縣文化觀光局今天表示，111年7月20日中央修法放寬農牧或林業用地得申設露營場，縣府主動輔導轄內露營場合法化，終於在今年4月3日核准首家農牧用地設置露營場。

文觀局發布新聞稿表示，嘉義縣政府在112年起委託輔導團隊輔導轄內80餘家露營場，在4月3日核准首家農牧用地設置露營場登記，這家是位於番路鄉的「歸樸露營場」。

文觀局說，嘉義縣既有露營場近9成位在山區，幾乎都是農牧或林業用地，加上多為農民兼營，在輔導合法化有相當難度，究其原因在於請代辦申請土地許可使用、水土保持計畫、建築執照及登記等所費不貲，想自己寫也沒相關專業能力。

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此外，既有設施現況無法合法時，還需拆除或修建增加成本，造成很多業者僅停留在觀望階段。文觀局去年採主動輔導的方式，委託輔導團隊針對80餘家露營場，逐一電訪或現場勘查，並就符合資格者免費撰寫土地許可使用申請文件。

文觀局表示，委託團隊去年底已代理59家業者提出土地許可使用申請，目前除「歸樸露營場」已合法化，另有核准8件露營場土地使用許可，只待露營設施符合規定也可合法營運；今年將持續委託輔導團隊協助其他露營場。（編輯：謝雅竹）1130418