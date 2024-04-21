苗栗桐花祭登場 客委會邀賞花並品嚐在地薑黃茶

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（中央社記者魯鋼駿苗栗縣21日電）2024苗栗桐花祭「藝起桐樂、美好薑來」今天登場，客委會副主委范佐銘出席表示，苗栗縣各地青山綻放蓬白桐花，邀民眾到苗栗賞花交流，品嚐在地特色農產品薑黃茶等。

苗栗縣政府主辦的「2024桐花祭－藝起桐樂、美好薑來」今天在大湖鄉薑麻園休閒園區登場，范佐銘、苗栗縣副縣長鄧桂菊等人上午先到大湖聖衡宮參加伯公祭，循古禮三獻禮祭祀祈福，再轉往薑麻園為活動開幕。

范佐銘於開幕儀式致詞表示，台灣春季客庄地區桐花盛開，各地辦理桐花祭活動，每個地區結合在地特色呈現不一樣面貌，期待民眾苗栗賞花、交流之餘，也可以把在地特產帶回家。

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鄧桂菊致詞說，苗栗桐花在全台灣、甚至國際上都負有盛名，因有客委會多年來支持，才能讓苗栗桐花祭越辦越成功，縣府會持續推動客家語言及文化傳承。

苗栗縣政府文化局提供新聞資料表示，今天活動結合綠樹、山巒與客家桐花，讓遊客一邊賞桐一邊聆聽悅耳歌聲，還可駐足品嚐在地特產薑黃茶、欣賞客家藝文展演，現場也結合嚴選小農、文創業者展售商品。（編輯：陳仁華）1130421