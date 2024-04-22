高雄大寮區曹公舊圳改善欄杆設施 維護通行安全

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（中央社記者蔡孟妤高雄22日電）高雄市大寮區曹公舊圳欄杆設施已建置多年，長年日曬雨淋已逐漸老舊、損壞，農田水利署高雄管理處估改建與修繕經費約1000萬元。農田水利署今天允諾支持，預計今年底前可完工。

立法院經濟委員會今天由民進黨籍召委邱議瑩召集相關部會辦理地方建設考察，邀請曹公舊圳管理機關農業部農田水利署、里長與民眾至曹公舊圳會勘，共同沿著曹公舊圳檢視現有欄杆設施。

農田水利署高雄管理處說明，設施建置多年，金屬欄杆部分因生鏽損壞，混凝土立柱也經風吹日曬或部分遭車輛撞擊損毀，民眾曾反應希望改建。

農田水利署高雄管理處表示，已陸續將較老舊破損及急需改善區段進行重建與修繕工程，並持續針對大寮區後庄里區段巡檢與評估，需改善區段位於成功路至民族路間，合計835公尺。

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邱議瑩指出，曹公舊圳於大寮區後庄里區段南北兩側岸，平日為民眾通行的要道之一，改善完成後，除了可保障往來人車安全，搭配由喬、灌木構成的綠色廊道，是當地民眾休閒散步的好所在，期望農田水利署能加速辦理，嘉惠鄉親。

農田水利署副署長林國華表示，此次改善方案已由高雄管理處完成評估，所需經費約新台幣1000萬元，將全力支援高雄管理處，並儘速展開測量與設計工作，希望能在今年底前完工，維護民眾通行安全，也為在地環境美化盡心力。（編輯：郭諭儒）1130422