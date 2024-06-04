端午連假將至 台南加強旅宿業稽查防消費爭議

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（中央社記者楊思瑞台南4日電）端午節連續假期將至，台南市政府預計龍舟賽、國際芒果節、白河蓮花季等活動將吸引大量旅客，觀光旅遊局及消保官展開加強旅館稽查，禁止業者哄抬房價，避免消費爭議。

台南市政府觀光旅遊局長林國華今天透過新聞稿表示，旅館業及民宿申請設立登記時，都需申報房價，根據旅館業管理規則及民宿管理辦法規定，無論暑假、農曆春節或連續假期，向旅客收取房價不得超過核定房價。

林國華指出，採取包棟住宿經營形式旅宿業者，也要留意向旅客收取包棟房價，不可超過各客房核定房價加總，違者將處新台幣1萬元以上、5萬元以下罰鍰，同時也會重創旅宿品牌及台南觀光形象，提醒旅宿業者切勿因小失大、得不償失。

林國華指出，近日觀光旅遊局會同消費者保護官辦理旅宿業查察，針對實收房價是否超過核定房價、訂房定金退還是否符合定型化契約規定等項目實地查核，受查訪業者均配合稽查，尚未發現違反規定情事。

林國華說，旅客到台南旅遊選擇旅宿，務必先上交通部觀光署「台灣旅宿網」或市府「台南旅遊網」查詢，選擇入住合法旅館及民宿才有保障。（編輯：郭諭儒）1130604