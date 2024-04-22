新北公布第2波違法雇主名單 242家企業遭罰鍰

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（中央社記者王鴻國新北22日電）新北市政府勞工局今天公布今年第2波違法雇主名單，開罰242家企業，總開罰金額逾新台幣1180萬元；遭罰最高的嘉里大榮物流公司因未足額給付員工加班費，遭罰51萬元。

勞工局發布新聞稿指出，公布今年第2波違反勞動基準法、職業安全衛生法、性別平等工作法、勞工退休金條例的雇主名單，共有242家業者遭罰，開罰總金額逾1180萬元。

勞工局表示，本次公布名單中，嘉里大榮物流股份有限公司因未足額給付加班費，且使勞工超時工作，考量該公司僱用勞工人數達4000餘人，且為上市公司，因此加重裁罰51萬餘元。

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勞工局表示，國光汽車客運股份有限公司因使勞工單月超時工作達137小時，亦未給予勞工例假休息，且分別已是第2次及第5次違反同一規定，遭開罰43萬元。

勞工局表示，本次名單中有3家事業單位於受理職場性騷擾申訴後，未積極了解事發經過，或因調查方式及過程未設身處地關懷申訴人感受，也未以公平、審慎態度處理，被認定未採取立即有效的糾正及補救措施而遭裁罰。勞工局呼籲雇主遵守法令規定，以免屆時遭受高額罰鍰。（編輯：方沛清）1130422