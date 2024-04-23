中市民調頻繁時間點敏感 研考會：檢討改善

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（中央社記者趙麗妍台中23日電）中市府每年編列260萬元預算做民調，調整政策方向。有市議員質疑民調時間點敏感，頻率太密集，題目圍繞路平、空污、社福等，有配合選舉之嫌，盼錢花在刀口上，市府將檢討。

台中市議會今天召開民政業務委員會，民進黨籍台中市議員江肇國、張芬郁、陳淑華等人，今天都對研考會編列260萬預算做民調提出質詢。研考會主委劉彥澧回應，會再檢討。

江肇國表示，研考會稱民調是為了滾動調整政策方向，或針對特殊事件了解民意走向。他舉例去年上半年幾乎每個月都調查，但去年5月額外製作購物節的滿意度，卻不是所提及的重大事件，例如台中捷運事故。

江肇國發現，去年11、12月總統大選前，市府連續做了4次民調，分別在11月6至9日11月18至22日，12月1日至5日，12月11至15日，僅相隔6天到9天。江肇國說，4次民調前後，恰好發生藍白合在君悅酒店的世紀會談，時間點過於巧合，質疑根本是掛羊頭賣狗肉，以不為人知的隱藏題目探詢選情。

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張芬郁則表示，研考會招標辦理「台中市政府政策推動暨整體施政滿意度調查」，12次中僅1次針對購物節是否續辦進行民意調查，其餘11次擬定的題組都相同，圍繞在路平、空污、社福議題等。陳淑華要求比照台北市、新北市將民調結果上網公告，議會如有索要就要提供。

對此，劉彥澧表示，在出現重大政治因素時，市民對市政的看法會比較激烈、敏感，市府需掌握民意變化並持續累積樣本。雖然民調問卷由他和民調公司做討論，但所有民調結果都會向相關局處匯報，也提供給議會。（編輯：郭諭儒）1130423