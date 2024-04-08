信心不足 清明連假中國新成屋成交面積跌逾3成

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（中央社台北8日電）數據顯示，中國清明假期期間（4至6日），20個代表城市新成屋日均成交面積較2022年下降31%；各級城市新成屋日均成交面積則都較2022年假期下降，其中一線城市降幅最小。

陸媒經濟觀察網引述中國房市研究機構中指研究院昨天公布的數據作了上述報導。中指研究院表示，由於去年清明假期僅有一天（4月5日），因此今年主要與2022年同期做比較。

中指研究院分析，從房市表現來看，部分城市在前期政策優化下，市場熱度略有回升，核心區項目到訪量較節前有所成長。但整體來看，消費者觀望情緒仍在。

中指研究院指出，今年清明假期間，多地售屋推出多種優惠活動，部分城市優質建案維持一定熱度，但冷熱分化現象仍較明顯。

具體來看，部分城市市場情緒略有修復，例如北京、青島、鄭州在政策帶動下到訪量增加；上海受出遊及供應端乏力影響，假期間市場表現一般，預計隨著供應端改善，市場活躍度有望好轉；武漢、南京等地市場觀望情緒仍在延續，且冷熱分化明顯。

以城市能級來看，清明連假期間，一線城市新成屋成交面積比2022年同期下降9%，二線城市下降44%，三四線城市下降11%。

中國政府及監管部門3月以來頻繁釋放穩市場積極訊號，各地也提出相關舉措，例如鄭州推出「以舊換新」、青島出爐8條房市政策等。

中古屋方面，據中指數據，春節後重點城市中古屋成交量連續6週較前一週成長，其中本月1至6日，重點城市成交量年減約18%，降幅繼續縮小。

展望未來，中指研究院指出，預計一線城市可能繼續優化限購政策，二線城市有望全面取消限制性政策，核心城市依然有政策空間降低頭期款比例、降低房貸利率、降低交易稅費。（編輯：周慧盈/邱國強）1130408