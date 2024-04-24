高雄少家法院獲贈千隻娃娃 盼減緩孩子出庭焦慮

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（中央社記者張已亷高雄24日電）高雄市社會局獲自動販賣商業同業公會捐贈1100隻愛心娃娃，將其轉贈給台灣高雄少年及家事法院，陪伴兒少出庭，讓孩子感受安全與溫暖。

高雄市政府社會局發布新聞稿指出，為友善兒少出庭環境，社會局民國101年、108年共捐贈1200隻愛心娃娃給高雄少家法院，由副局長葉玉如出席今天舉辦「送愛心娃娃到高少家院捐贈儀式」，盼1100隻可愛娃娃能減緩孩子們至法院等待及出庭陳述過程時的焦慮情緒。

台灣高雄少年及家事法院長鍾宗霖表示，社會局早年募集愛心娃娃協助孩子出庭，讓兒少在玩偶陪伴下穩定情緒、慢慢回答法官詢問，此舉受台灣各法院效仿。

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高雄市自動販賣商業同業公會理事長陳建毓表示，從事自動選物販賣機經營10多年，希望能回饋社會、盡企業社會責任，關心弱勢族群，除了捐玩偶，還送社會局無障礙之家及仁愛之家各2台夾娃娃機及數個愛心娃娃，讓身障家民及長輩使用機台訓練專注力及手眼協調能力。

社會局指出，101年6月1日家事事件法上路後在高雄少家法院設置社政服務站，進駐社工提供家暴事件服務、未成年子女庭前準備及陪同服務、社會福利諮詢等，透過社工陪同制度及友善司法環境，協助兒少、減少傷害。（編輯：黃世雅）1130424