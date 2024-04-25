高雄新車站進出動線改善 5月初整合意見交中央評估

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（中央社記者蔡孟妤高雄25日電）高雄新車站各項工程持續趕工，民進黨立委李昆澤今天邀集相關單位前往現勘，並針對未來進出動線提出改善建議；預計5月上旬由市府整合地方意見，提出具體改善建議與計畫交中央評估。

李昆澤今天召開「高雄火車站停車場動線研商及現勘」，與多名高雄市議員及台鐵、交通部鐵道局、高雄市政府等單位針對車站進出動線與周邊商圈連結、施工進度、招商等進行討論研商。

根據施工進度規劃，目前高雄車站前站的商辦大樓，預計今年6月申請使用執照，並於9月點交給台鐵公司；旅館大樓則預計在今年10月申請使用執照，並於明年1月點交給台鐵公司。

李昆澤表示，相關招商期程，他會督促台鐵公司務必緊盯進度，提前規劃招商所需作業，希望早日開始運作。

至於地下站體與地下停車場的消防安檢，則分別將在今年9月與11月掛件申請，力拚明年10月高雄車站整體完工；李昆澤說，大家對於新的高雄車站都很期待，各項工程施工進度，他會督促鐵道局一定要如期如質完工。

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新車站完工後，期望為商圈帶來人潮，今天李昆澤一行人也針對未來進出動線提出改善建議，預計5月上旬由高市府整合地方意見，提出具體改善建議與計畫，交由中央相關單位評估，再於5月下旬舉辦考察，明確指出改善方向。

李昆澤表示，高雄車站全新面貌，將賦予火車站及周邊商圈新生命；未來新的高雄車站完工後，不只能提供南來北往旅客運輸服務，也是市民休閒遊憩、旅宿觀光最佳場所，期待新的車站為高雄開啟美麗新篇章。（編輯：陳仁華）1130425