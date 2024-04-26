中橫便道又坍方持續封閉 機具撤離避災

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（中央社記者郝雪卿台中26日電）餘震不斷又連續降雨，中橫便道多處落石坍方，谷關工務段今天表示，昨天清理完今天又再坍方，由於降雨持續，已下令機具撤離避災，將視天候狀況再搶通，目前中橫便道仍封閉。

谷關工務段指出，今天谷關地區還是持續降雨，機具在冒雨清除土石同時也在閃避落石，較明顯的受災點是22.1K及19.8K，同樣是昨天清理完今天又坍下來，目前由於降雨持續且加大，已下令機具撤離避災，將視天候狀況再積極搶通道路。

谷關工務段副段長饒哲銘表示，中橫便道受花蓮地震及後續餘震影響，山上殘留大量鬆動土石，23日連續降雨後，自昨天起發生多起坍方。

饒哲銘指出，雖緊急從谷關、德基兩端分別前往清坍，雨勢不斷、落石不停發生，今天不得已緊急宣布封閉中橫便道，後續工務段持續投入人力和機械，視降雨情形，希望儘早恢復中橫便道的通行。

饒哲銘認為，花蓮地震後馬上遇到鋒面雨系落雨影響，山區很容易有落石發生，呼籲用路人非必要請勿前往山區路段，以維護自己的行車安全。

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此外，台中市警察局和平分局和平派出所員警於上午9時20分巡邏至和平區台8線技藝中心產業道路時，發現約4米長的樹木倒塌橫跨馬路，影響行車安全。

警方表示，因當時雨勢滂沱且該路段狹小，嚴重影響用路人安全，警方立即在現場擺設交通警示器材實施交通管制，通報區公所派遣作業人員到場將倒塌路樹鋸斷移除，並協助快速清理道路障礙物，恢復路面清潔，以確保大眾用路人行車安全。（編輯：謝雅竹）1130426