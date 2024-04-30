震後關注住宅安全 嘉市補助危老結構性能評估

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（中央社記者姜宜菁嘉義市30日電）嘉義市府近年推動住宅安全，配合中央計畫補助危老建築物結構安全性能評估，今年截至今天有8件，市議員質詢認為件數低，近期地震頻繁，督促市府積極辦理。

嘉義市議會今天舉行定期會，嘉義市長黃敏惠進行施政報告；由於今年地震頻繁，無黨籍市議員李奕德和黃敏修關心嘉義市住宅安全議題。

嘉義市工務處統計，111年申請補助初步評估件數為15件、112年為10件，今年截至今天有8件。

李奕德說，嘉義市住宅密集度高，屋齡達30年以上占住宅總量約56%，但民眾辦理危老建築物結構安全性能評估的件數低，為了住宅安全，市府應積極主動協助居民辦理。

嘉義市工務處引用內政部不動產資訊平台的統計，嘉義市房屋稅籍住宅約有10萬戶，而屋齡達30年以上占住宅總量約56%，共約6萬戶。

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嘉市工務處長蘇文崎表示，針對民國88年12月31日前取得建造執照的合法建築物申請耐震能力評估以及公寓大廈建築物結構補強措施補助，初步評估每棟最高補助新台幣1萬5000元、詳細評估每棟最高補助40萬元，預計受理建築物耐震能力初步評估補助共計110件。

蘇文崎說，今年目前申請案有8件，光是4月就有4案，喚起民眾對於建物結構安全的重視，市府會加強宣導，讓民眾知曉相關辦法進而前來申請，以達到「大震不倒、中震可修、小震不壞」的基本抗震能力。（編輯：郭諭儒）1130430