中友百貨彰化店要蓋7年？營造商：估2028年就完工

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（中央社記者吳哲豪彰化1日電）有網友看到中友百貨彰化店工程看板上寫2031年完工，在網路貼文質疑；負責施工的營造商澄清，2031年是建照上廠商最後的完工日期，實務上不會拖那麼久，而工程預計2028年初完工。

最近有網友在臉書（FACEBOOK）發照片及貼文，指路過中友百貨彰化店工程工地時，看見完工日期是2031年，質疑蓋1間百貨公司要花7年，認為時間太長。

記者今天前往中友百貨彰化店工程工地觀察發現，已有機具入駐整地，也有工人在工地走動；負責興建彰化店的營造業者則說明，網友看到的是縣府核發建照時最後完工日期，縣府核准的工期為85個月，也就是今年3月25日至2031年4月24日。

業者解釋，85個月是法定給廠商的完工時間，一般合法營造廠不會拖這麼久才完工，不然會入不敷出，他們初估工程約需花4年時間，也就是在2028年3月左右可完工。

業者指出，很多建案都是在政府核准的時間內完工，他們為興建中友百貨彰化店，已花新台幣5000多萬元進行規劃設計，後來發現工地以前是水池，土質較鬆軟，又花8000多萬元進行地質改善工程，下週就開始改善地質工程，確保施工期間四周建物及居民安全，改善地質完工後就開始施作正式工程。

中友百貨彰化店預定地位在彰化市旭光西路第二停車場用地，占地2150坪，為彰化縣政府與彰化市公所合作的BOT開發案，並引進益彰公司投資經營，彰縣府和彰化市公所2022年11月舉辦彰化市第二停車場拆除動工典禮，不過停車場拆除後，直到今年3月才開始動土。（編輯：謝雅竹）1130501