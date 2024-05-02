虎尾立體停車場最快年底啟用 1、2樓商場積極招商

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（中央社記者姜宜菁雲林縣2日電）雲林虎尾鎮公安路立體停車場新建工程已完工，規畫汽車停車位296格、機車50格，採智慧型停車管理；1、2樓商場採複合式經營，已有日系品牌洽談，預計最快今年12月啟用。

雲林縣政府交通工務局長汪令堯今天告訴中央社記者，公安路位於虎尾鎮市中心，鄰近虎尾布袋戲館、誠品書店等，平、假日車位需求大，為紓解停車問題，縣府向中央申請前瞻計畫，以城市森林為設計理念，打造地上6層、地下1層立體停車場，提供296格汽車停車位及50格機車停車格，其中1、2樓為商業空間。

公安路立體停車場新建工程民國111年3月動工，總經費逾新台幣6億元，目前已完工，進入驗收階段。

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汪令堯說，公安路立體停車場營運權利由日月亭股份有限公司取得，停車場採智慧型停車管理，收費計算方式仍在商議，而商場招商採複合式經營，有餐廳、商場，許多廠商躍躍欲試，包括日系品牌。

虎尾鎮長林嘉弘指出，虎尾鎮人口數有7萬1000，從昨天起開始路邊停車收費，虎尾鎮公安路立體停車場年底加入，有助於緩解市中心停車問題，公所會持續與縣府、警方研議更多措施，解決違停、停車位不足等問題。（編輯：陳仁華）1130502