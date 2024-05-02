民眾遛鵝疑受驚嚇掙脫牽繩妨礙交通 警依法開罰

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（中央社記者魯鋼駿新竹市2日電）新竹市1名男子今天上午帶著2隻寵物鵝在路上散步，2名女子疑上前逗弄導致鵝掙脫牽繩跑到車道上，妨礙交通。警方表示，將對飼主依法處最高新台幣600元罰鍰。

1名網友今天在臉書（Facebook）社團「新竹大小事」發布影片及照片，有2隻鵝在新竹市北大路車道上行走，影響交通，2名女子疑擔心發生車禍，上前將鵝抓到騎樓，引發飼主不滿，雙方發生爭吵。

發文一出引發網友熱議，有人留言稱這2隻鵝常在路上行走，飼主不牽繩已多次影響交通。但有網友稱，原本2隻鵝有牽繩，是2名女子上前撲鵝，才導致鵝掙脫繩子、跑到路上。

新竹市警察局第一分局發布新聞稿表示，今天上午10時許接獲報案，派員警到場了解情況，1名男子疑未牽繩遛2隻鵝在路上走動，2名女子見狀上前逗弄，導致鵝受驚嚇跑到車道上、妨礙交通。

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警方指出，遛鵝男子未牽繫繩索，導致鵝在道路行走、妨害交通，除要求男子將鵝帶回，也依道交條例開罰，處300元以上600元以下罰款。

新竹市動物保護及防疫所透過文字說明，民眾帶寵物外出時，如未善盡飼主照護責任致寵物發生車禍等意外傷害，除可能衍生交通事故之民法損害賠償及違反道交條例外，也可依動保法過失傷害或使動物遭受傷害，裁處3000元以上1萬5000元以下罰鍰，呼籲民眾，帶寵物外出時仍應善盡飼主照護責任以避免意外發生。（編輯：張銘坤）1130502