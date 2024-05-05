布袋「衝水路迎客王」 翁章梁：保佑嘉縣轉型成功

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（中央社記者黃國芳嘉義縣5日電）嘉義縣布袋鎮新塭嘉應廟今天舉辦年度宗教盛事「衝水路、迎客王」，吸引數千民眾參與；縣長翁章梁表示，這項活動已有逾百年歷史，祈求神明都能庇護鄉親，也保佑嘉義縣轉型成功。

數千名來自全國的民眾上午就塞爆王船碼頭。翁章梁、民進黨立委蔡易餘及布袋鎮長蔡瑋傑等人出席，手持清香祈求台灣風調雨順，百姓平安後，在黑令旗帶領下，神轎、陣頭接著衝下水迎客王，碼頭旁的鞭炮、煙火點燃，場面壯觀。

翁章梁致詞表示，每年都能在活動現場看見許多攝影同好，透過大家捕捉精彩畫面，再藉由臉書、LINE轉傳活動影音照片，讓「衝水路、迎客王」的知名度越來越高，成為聞名全國的宗教盛事。

翁章梁指出，這項活動已有百年以上歷史，充分展現台灣的人情味和民俗傳統，希望神明都能庇護鄉親，也保佑嘉義縣轉型成功。

蔡易餘表示，「衝水路、迎客王」是重要的民俗文化，今年現場氣氛非常熱鬧、盛大，特別是親自下水體驗衝水路時，水面幾乎淹到脖子，非常刺激、也很有意義。

縣府指出，據當地耆老口述，「迎客王」就是要迎接13尊遊海代天巡守王爺和7尊遊山代天巡守王爺。客王會搭乘一艘無形的王船，趁著潮水抵達新塭大排的王船碼頭，嘉應廟供奉的尹王爺和九龍三公作為地主，每年都會親自下水迎接，由信徒扛著神轎衝入大排，「衝水路」習俗因應而生。（編輯：黃世雅）1130505