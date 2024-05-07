本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
中國執法人員7月起可隨時查民眾手機 傳機場已提前實施
首頁 / 地方

殉職鐵警李承翰母參與社區健康課程 漸走出傷痛

2024/5/7 16:27（5/7 16:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
殉職鐵路員警李承翰的媽媽張秀珍（中）接連歷經喪子、喪夫之痛，讓她久久未能走出哀傷，後在里長劉丙伍（右）陪同下參加東區衛生所課程，生活重拾重心，加上同儕關心與鼓勵，助張秀珍終於逐步走出陰霾，7日她也現身參加社區音樂快閃活動。（嘉義市東區衛生所提供）中央社記者黃國芳傳真 113年5月7日
殉職鐵路員警李承翰的媽媽張秀珍（中）接連歷經喪子、喪夫之痛，讓她久久未能走出哀傷，後在里長劉丙伍（右）陪同下參加東區衛生所課程，生活重拾重心，加上同儕關心與鼓勵，助張秀珍終於逐步走出陰霾，7日她也現身參加社區音樂快閃活動。（嘉義市東區衛生所提供）中央社記者黃國芳傳真 113年5月7日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃國芳嘉義市7日電）母親節前夕，5年前因公殉職鐵路員警李承翰的媽媽張秀珍，喪子隔年丈夫猝逝，久久未能走出哀傷，在嘉義市東區衛生所系列課程引導下，今天參加社區音樂快閃，找回久違笑容。

嘉義市東區衛生所主任林唐逵表示，李承翰於民國108年7月3日晚間執勤時，為保護台鐵列車車廂乘客安全，犧牲生命，其媽媽張秀珍在還來不及撫平內心傷痛，不到1年又遭逢丈夫猝逝，讓她久久未能走出哀傷，常無法安然入睡。

林唐逵指出，住在芳草里的張秀珍，在里長劉丙伍陪同下，參加東區衛生所辦理的一連串課程，與社區長者一起上課、運動，並加入志工投入社區服務，生活才逐漸有重心，透過同儕的關心與鼓勵，張秀珍逐漸走出陰霾。

母親節前夕，由東區衛生所帶領12個里、25名勇壯世代的中高齡志工，今天至檜意森活村辦理溫馨熱鬧的快閃音樂會活動，張秀珍與其他學員一同獻奏感恩歌曲「天下的媽媽都是一樣的」。

張秀珍表示，感謝大家的鼓勵及東區衛生所舉辦的系列課程，讓生活有重心且恢復正常，也很感謝社區學員的鼓勵與幫忙，近來晚上終於可以正常入睡。

張秀珍指出，在兒子不在的母親節，心情總是很低落，今年有社區學員的陪伴，並學習與悲傷和平共處，正向地生活下去，逐漸走出家人離世的悲傷。（編輯：謝雅竹）1130507

#李承翰
#母親節
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.69
更多編輯台推薦新聞：