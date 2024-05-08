彰化演藝廳震後需補強 暫停開放民眾使用

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳哲豪彰化縣8日電）彰化縣議會今天開會，無黨籍議員吳韋達指出，縣府大樓老舊，擔心地震時安全問題；縣府行政處指出，花蓮大地震後，彰化演藝廳經技師鑑定後需補強，暫停開放民眾使用。

彰縣議會第20屆第3次定期會，今天議程為民國113年度總預算第1次追加減預算案編製情形報告，以及「電價、物價雙漲對民生與基礎建設之影響及對策」專案報告。

報告結束後，無黨籍彰化縣議員吳韋達指出，發生花蓮大地震，有民眾陳情指縣府大樓興建至今已有數十年歷史，擔心耐震問題，也詢問縣府是否有針對地震發生時的應對措施。

彰縣府行政處長吳蘭梅則說明，縣府邀請專業技師進行鑑定，位在彰縣府大樓內的彰化演藝廳懸吊系統與燈光設備都是在民國94年建置，經專業技師檢定後，如未更換會有危險性，目前演藝廳正在做耐震補強，並未開放一般民眾入內。

吳蘭梅說，至於大樓本身經鑑定後，耐震強度雖然比較不足，不過仍在安全範圍內，縣府平時也會針對地震等突發狀況進行演練，以因應突發狀況。

根據彰化縣政府網站資料，彰化演藝廳位在縣府行政大樓內，可容納800多人，具有燈光、音響效果及舞台設備。（編輯：謝雅竹）1130508