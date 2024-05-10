蘇花震損垃圾車無法通過 增近5000噸垃圾待去化

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（中央社記者張祈花蓮縣10日電）花蓮強震導致蘇花公路下清水橋路基坍塌，因限重通行，垃圾車無法通過，環保局統計，4月新增近5000公噸垃圾，只能待5月底恢復大車通行後，儘速送至台泥水泥窯去化。

花蓮縣府與台泥簽約，利用氣化爐協同水泥窯高溫處理家戶垃圾，每天可處理200公噸，除每天產出的家戶垃圾，也包含過去堆置的10萬噸垃圾，去年12月正式啟用。

403強震重創蘇花公路，蘇花公路花蓮到和平路段受損，其中下清水隧道路基崩塌，目前僅靠1930年代的日治舊橋加固，橋梁限重5公噸，公路局持續優化便道預估5月底開放大車通行。

因垃圾車無法通過，垃圾無法送至台泥去化，花蓮縣府環保局統計，4月新增垃圾量共4810公噸，加上打包平台堆置數量6萬餘噸、堆置打包數量約5萬餘噸，總計待處理垃圾量共11萬餘噸。

花蓮縣環保局緊急應變措施，將花蓮市每日64公噸家戶垃圾，先送往鳳林鎮中區垃圾掩埋場，目前評估掩埋空間仍足夠，正持續研議其他轉運措施。

台泥花蓮和平廠今天指出，受地震影響，廠區設備受損暫停生產，1號窯已恢復運轉，2號窯因歲修預計28日回歸運轉；待蘇花公路開放大型車輛通行，台泥DAKA再生資源利用中心即可開始協助去化花蓮垃圾。（編輯：郭諭儒）1130510