賑災捐款戶遭利用行騙 花縣府宣導3合法管道

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈花蓮縣11日電）花蓮縣府賑災專戶遭不肖人士利用，假冒捐款新台幣188元可抽獎，要求捐款人先付手續費或稅款等到指定帳戶藉此詐欺。花蓮縣府關閉自動入帳捐款方式，宣導3種合法捐款方式。

0403強震後，花蓮縣府透過重大災害民間賑災捐款帳戶辦理勸募，竟被不肖人士利用，在社群平台發起「捐款188元到指定帳戶，可參加抽獎」活動，吸引民眾上鉤。

當捐款人回傳捐款截圖，便通知匯款錯誤或中頭獎等理由，要求匯款人加LINE，由假冒的「客服專員」辦理中獎或退款程序，要求先付手續費、保障金或稅款，捐款人匯款到指定帳戶後，再指揮操作網路銀行，趁機騙取高額財物。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

花蓮縣府社會處指出，確實有查到數筆188元捐款，目前0403震災捐款方式已緊急關閉自動櫃員機、網路銀行等自動化入帳方式，僅提供台銀臨櫃、花蓮縣「愛分享」捐款暨物資申請服務平台或全台7-ELEVEN門市ibon機台指定捐款等3種方式。

花蓮縣府強調，沒有跟任何單位合作捐款抽獎活動，民眾千萬不要上當，0403賑災募款到6月5日，呼籲民眾踴躍透過3種指定方式捐款，每筆捐款對災害救助都相當重要。（編輯：黃世雅）1130511