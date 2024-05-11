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南市府攜手成大前進社區 建立台語教學夥伴關係

2024/5/11 17:56（5/11 18:01 更新）
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台南市文化局攜手成功大學台文系台語師資班，11日前進新市區社內社區，串聯大學和社區推展母語文化，透過吟唱「台南400冬」台語新詩創作及教材分享，強化社區和學界的母語經驗交流。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 113年5月11日
台南市文化局攜手成功大學台文系台語師資班，11日前進新市區社內社區，串聯大學和社區推展母語文化，透過吟唱「台南400冬」台語新詩創作及教材分享，強化社區和學界的母語經驗交流。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 113年5月11日
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（中央社記者張榮祥台南11日電）台南市政府文化局攜手成功大學台文系台語師資班，今天前進台南市新市區社內社區，共同吟唱「台南400冬」台語新詩創作，讓大學和社區逐步建立台語教學生活化夥伴關係。

市府文化局、成大台文系台語師資班今天前進新市區社內社區，串聯大學和社區推展母語文化，透過吟唱「台南400冬」台語新詩創作及教材分享，強化社區和學界的母語經驗交流。

現場10多首自創台語現代詩的發表，以共同遊吟歷史情懷詩情畫意及文字歌頌土地，彰顯社內社區如何利用豐沛人文能量紀錄新港社文化與歷史。

市府文化局發布新聞稿指出，成大「台語現代詩欣賞與創作」台語師資班和社內社區共感合作，讓大學公費培養、即將成為台語老師的現任高中老師、社內社區養成領取台語合格證照或台語教師資格的社區志工首度認識，激盪交流台語教學心路歷程。

社內社區11年來推動台語教育，透過社造計畫進行台語課程，共出版18本台語相關書籍，即使在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，持續在網路學習，未曾中斷。

文化局表示，母語文化傳承仰賴動態、行動式、文化生活情浸的學習空間，讓人對隱藏在台語辭彙背後的生活智慧與歷史魅力充滿學習興趣，也讓母語應用於社群更有機會遍地開花。（編輯：黃世雅）1130511

#台語
#成功大學
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