議員籲公幼當家長後盾 嘉市府：1人即開照顧班

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（中央社記者姜宜菁嘉義市13日電）時代力量嘉市議員王浩今天說，家長陳情報名7個嘉義市私幼都沒上，探究選擇私幼原因為，雙薪家庭沒後援下，無法配合公幼閉園時間；嘉市府教育處對此回應，從本學年度起公幼1人即開照顧班。

王浩今天在議會市政總質詢時為家中有幼童的家長請命，他說，接獲家長陳情，報名了7個嘉義市私幼都沒上，私幼搶破頭，比中獎還難；探究家長選擇不報公幼的原因是雙薪家庭如果沒有後援，沒辦法配合公幼閉園時間。

王浩以基隆市為例，2023年全基隆市的公幼、非營利幼兒園、職場教保中心的課後延長照護服務，不只100%全數開課，甚至絕大多數都服務超過晚間6時，要求教育處妥善規劃嘉義市公幼課後留園，當家長後盾。

王浩指出，家長不只關心平時課後留園，寒暑假期間課程也是重點，呼籲教育處可多多聘用具延長照顧服務資格的人員，讓公幼與授課者品質皆能有質與量的提升。

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王浩說，嘉義市過去率先調降公幼「幼幼班」師生比至1：6，達到全國第一，但自113學年度起恐將被鄰近縣市「超車」，失去全國第一寶座。

教育處長郭添財答詢，為減輕家長育兒負擔，嘉義市各公幼均有辦理延長課後照顧服務、寒暑假加托服務，且自112學年度開始只要有1名幼兒需要服務，幼兒園就可開辦照顧班，所需經費不足部份均由市府補助支應；另外，師生比議題，還須多方討論。（編輯：陳仁華）1130513